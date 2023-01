O antigo avançado do FC Porto e Portimonense, Jackson Martínez, afastado dos relvados desde 2020, poderá estar de regresso ao ativo.

Esta sexta-feira, o Independiente Medellín, primeira equipa da carreira do atacante colombiano, anunciou que o futebolista de 36 anos está a treinar nas instalações do clube para recuperar a melhor forma física.

«Goleador, campeão e acarinhado pelos nossos adeptos. Um conhecido da casa treina-se com o clube e quer demonstrar que está em condições para formar parte do plantel em 2023. Muito sucesso, Jackson», partilhou o emblema colombiano nas redes sociais.

Jackson saiu do Medellín em 2009, para rumar aos mexicanos do Jaguares. Em 2012/13, chegou ao Dragão e notabilizou-se ao serviço do FC Porto, com um campeonato e duas Supertaças. Nas três temporadas em que representou os azuis e brancos, foi o melhor marcador da Liga.

Seguiram-se ainda experiências no Atlético de Madrid e Guangzhou, antes de regressar a Portugal para vestir a camisola do Portimonense, último clube que representou.