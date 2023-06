O Brighton anunciou a contratação do internacional inglês James Milner, que se vai juntar ao novo clube quando o contrato com o Liverpool terminar, a 30 de junho.

O jogador de 37 anos rubricou um vínculo válido por uma temporada, com outra de opção, pelos seagulls.

Milner tem uma vasta experiência em alguns dos melhores clubes ingleses, como o Leeds, Aston Villa, Newcastle, Manchester City ou Liverpool. O médio, que na última época cumpriu 42 jogos, é o terceiro futebolista com mais jogos na Premier League (619), apenas atrás de Gareth Barry (652) e Ryan Giggs (632).

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️