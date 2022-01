O futebolista do Atlético de Madrid, Jan Oblak, testou positivo à covid-19 e já se encontra «em isolamento», confirmou esta terça-feira o clube da capital espanhola.

O guarda-redes esloveno de 29 anos, que está no Atlético desde 2014 e cumpre ali a oitava época, não deve, contudo, ter em risco qualquer jogo, uma vez que o Atlético só volta a entrar em ação na deslocação a Barcelona, a 6 de fevereiro, um domingo.

No caso de Oblak, e ao contrário de casos recentes no Atlético (entre eles o português João Félix), não era conhecida qualquer infeção anterior por covid-19 no guardião ex-Benfica, Rio Ave, U. Leiria, Olhanense e Beira-Mar.