O selecionador da Suécia, Janne Andersson, mostrou-se visivelmente irritado com as condições para o treino de adaptação ao relvado do La Cartuja, em Sevilha, na véspera do encontro decisivo desta noite ante a Espanha, da última jornada da fase de grupos da qualificação para o Mundial 2022.

Uma das balizas estava protegida com lâmpadas para tratamento do relvado e não pôde ser utilizada. A situação levou Andersson a não poder utilizar todo o terreno do recinto e, de acordo com a imprensa espanhola no local, o técnico sueco ficou naturalmente indignado e pediu explicações aos responsáveis da UEFA no local.

Depois de inspecionar o relvado, Andersson acabou por recolher ao balneário mais cedo, deixando os jogadores com o resto da equipa técnica em parte da sessão.

«No dia antes do jogo é importante estar uma hora no estádio, sem limitações quanto à área onde se pode jogar. O relvado está perfeito, mas incomodou-me quando se decidiu limitar o espaço onde podíamos treinar. Entendo que se cuide do relvado, estava perfeito, mas não compreendo porque é que não podíamos treinar em todo o campo», afirmou o técnico nórdico, na conferência de imprensa de antevisão, citado pela imprensa espanhola, considerando que «há que dizer quando não se joga limpo».

O Espanha-Suécia joga-se a partir das 19h45.