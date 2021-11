Cabo Verde vai até à última discutir o primeiro lugar no grupo C da qualificação africana para o Mundial 2022. A seleção cabo-verdiana recebeu e venceu este sábado a República Centro-Africana por 2-1 e vai discutir com a Nigéria, na sexta e última jornada, o apuramento para a terceira e última fase do apuramento em África.

Os visitantes adiantaram-se no marcador por Isaac Ngoma, aos 11 minutos, mas Cabo Verde conseguiu a reviravolta na segunda parte, com golos de Júlio Tavares (52m) e Stopira (75m).

Com este resultado, Cabo Verde soma dez pontos e está no segundo lugar, a dois pontos da líder Nigéria, que venceu na deslocação à Libéria, por 2-0, tendo agora 12 pontos. Na última jornada, marcada para terça-feira, Cabo Verde visita os nigerianos e só depende de si para o primeiro lugar, tendo para isso de vencer.

Nos outros jogos, luta ao rubro pela liderança no grupo B. A Tunísia sofreu a primeira derrota, ao perder na Guiné Equatorial por 1-0, tendo agora estas duas seleções dez pontos cada, nos dois primeiros lugares. A Zâmbia goleou a Mauritânia por 4-0, soma sete pontos e ainda sonha com o primeiro posto. A Mauritânia tem um ponto e está fora da luta. Tunísia-Zâmbia e Mauritânia-Guiné Equatorial são os jogos da última jornada.

No grupo D, Camarões goleou fora o Malawi por 4-0 e soma agora 12 pontos, liderando à condição com mais dois pontos que a Costa do Marfim, com quem vai discutir o apuramento. Os costa-marfinenses ainda jogam nesta altura com Moçambique.

Os primeiros classificados dos 10 grupos da zona africana vão disputar um ‘play-off’ e os cinco vencedores vão representar a África no Mundial de futebol em 2022, no Qatar.