Angola e Egito empataram na noite desta sexta-feira a dois golos, em Luanda, num jogo marcado pelo golo de Hélder Costa na estreia pela seleção angolana e pelo apuramento dos egípcios, orientados pelo selecionador português Carlos Queiroz, para a fase decisiva da qualificação africana para o Mundial 2022.

Os angolanos, já sem hipóteses de apuramento à partida para o jogo da quinta jornada do grupo F, estiveram a ganhar por 2-0, mas permitiram o empate da seleção dos faraós.

Aos 25 minutos, Hélder Costa, luso-angolano do Valência, tornou-se dono de um registo incrível. O ex-Benfica, na estreia pela seleção de Angola, fez o golo para o 1-0 no marcador, repetindo o que já havia feito por Portugal: na primeira e única internacionalização pela equipa das quinas, a 14 de outubro de 2018, o jogador de 27 anos tinha marcado um dos golos do Escócia-Portugal (1-3).

Aos 35 minutos, Nzola fez o 2-0 de penálti, mas Elneny reduziu ainda antes do descanso (45+1m) e Tawfik fez, já na segunda parte, ao minuto 59, o 2-2 final no marcador, num resultado que garantiu o primeiro lugar do grupo ao Egito, com uma jornada por disputar.

O Egito tem 11 pontos e o Gabão, que venceu a Líbia por 1-0, subiu a segundo com sete pontos. A Líbia caiu para terceiro e tem seis pontos e Angola é quarta e última, com quatro pontos.

O golo de Hélder Costa:

No grupo I, Marrocos, que já tinha qualificação assegurada, venceu na deslocação ao Sudão por 3-0. Já Guiné-Conacri e Guiné-Bissau empataram sem golos. Marrocos tem 15 pontos, a Guiné-Bissau cinco, a Guiné-Conacri quatro e o Sudão dois.

No grupo A, decisões arrastadas para a última jornada. A Argélia goleou na deslocação a Djibuti (0-4), com um dos golos a ser apontado pelo ex-Sporting Islam Slimani. O Burquina Faso cedeu na luta pela liderança, ao empatar em casa com Níger (1-1). A Argélia é agora líder isolada com 13 pontos, mais dois do que Burquina Faso, seleção que recebe na última ronda, na próxima terça-feira. Níger tem quatro pontos e já está fora do apuramento. Djibuti também, ainda sem pontos.

Na qualificação africana, os dez vencedores desta fase de grupos (a segunda fase de apuramento) vão à terceira e última fase, disputada em março de 2022 e na qual essas dez seleções vão ser sorteadas num play-off com cinco duelos, disputados a duas mãos, para apurar as cinco vagas africanas.

O Egito juntou-se a Marrocos, Senegal e Mali, faltando ainda definir seis vencedores de grupo.