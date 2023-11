O Vissel Kobe sagrou-se pela primeira vez na história campeão japonês de futebol, este sábado de madrugada, após derrotar em casa o Nagoya Grampus, por 2-1, na penúltima jornada.

Após este triunfo, o Vissel Kobe conta com mais quatro pontos que o segundo lugar, o anterior campeão Yokohama F. Marinosa, garantindo 68 pontos em 33 jornadas, tornando-se impossível para qualquer outra equipa conquistar a liderança.

A equipa comandada por Takayuki Yoshida, que contou com Iniesta até junho (realizou seis jogos pelo clube esta época) e com Juan Mata desde Setembro conquista assim o segundo grande troféu, depois da Taça do Imperador, em 2019 – com Iniesta e David Villa no plantel – e sucede ao campeão Yokohama F. Marinos, que, em 2022, tinha ganho o seu quinto título.

A grande figura da equipa tem sido Yuya Osako, jogador japonês de 33 anos, que já leva 22 golos marcados e 9 assistências em 33 jogos (na liga), liderando a lista de melhores marcadores, com quase metade dos 59 golos que a equipa tem. De recordar que faz parte do plantel o avançado brasileiro Jean Patric, que passou por Académico de Viseu e pelo Santa Clara.