Javier Pastore admite a retirada do futebol. O médio argentino concedeu uma entrevista ao jornal Marca onde revelou essa intenção, depois de mais de um ano sem jogar (o seu último jogo foi em maio de 2023, pelo Catar SC).

«Estou numa fase em que quero deixar o futebol. Já não jogo há um ano, fui operado e acho que não vou voltar a jogar. Disse a mim próprio que ia dar uns meses para ver como estava e se podia jogar ou não. A minha cabeça diz-me para parar. É uma realidade, mas ainda não o digo porque o futebol é a minha paixão e se me sentir bem e em forma para voltar a jogar, fá-lo-ei. Por isso, já estou a preparar-me para ver que papel gostaria de desempenhar, para trabalhar no futebol, que foi o que fiz durante toda a minha vida», começou por dizer.

Revelou depois que estuda as possibilidades de se tornar treinador ou dirigente. «Quero fazer o curso de diretor-desportivo e também o de treinador, para ter uma perspetiva diferente e não pensar sempre como jogador. Ver como é que é, como é o relacionamento com os outros. Sei que tenho vários anos de preparação para decidir, para ganhar confiança e para saber realmente o que quero fazer. Vou ter calma, apesar de já ter recebido propostas de clubes, agentes, televisão... Não me vejo hoje em nenhum lugar fixo», afirmou.

Javier Pastore jogou em clubes como Paris Saint-Germain, Roma e Palermo, tendo batalhado contra várias lesões ao longo da carreira. Recentemente, jogou no Elche, de Espanha, antes de partir para o Médio Oriente, onde foi treinado por Hélio Sousa.