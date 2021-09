O Elche confirmou, na tarde desta quarta-feira, a contratação do futebolista italo-argentino Javier Pastore, de 32 anos, por uma temporada.

Pastore, internacional pela Argentina, tinha findado antecipadamente o contrato com a Roma, orientada por José Mourinho, clube no qual estava desde o verão de 2018.

Depois de ter jogado ainda no Paris Saint-Germain de França, no Palermo de Itália e no Huracán e no Talleres, estes na Argentina, o experiente jogador ruma ao clube da primeira lia espanhola.