O ex-Benfica Jean-Clair Todibo veio justificar-se publicamente esta segunda-feira, depois de ter sido apanhado pela transmissão televisiva a rir durante o minuto de silêncio que antecedeu o Países Baixos-França e serviu de de homenagem às vítimas em Gaza e a Dominique Bernard, professor assassinado numa escola francesa, num ataque islamita.

O defesa-central do Nice tem recebido muitas críticas desde sexta-feira e veio agora dar a sua versão dos factos, em conferência de imprensa.

«Queria expressar-me em relação ao quão longe está a ir a situação. A interpretação da situação é de loucos. De forma alguma eu estava a gozar com a situação atual. O contexto era bastante particular: nas bancadas estávamos entre os adeptos adversários, alguns fizeram piadas e eu dei um riso nervoso. Em momento algum gozei com a situação», começou por dizer o jogador de 23 anos.

«Estou emocionado porque isto afeta a educação que a minha mãe me deu. Vocês deveriam saber que a minha mãe trabalha na educação, isto poderia ter acontecido com ela», acrescentou.

O selecionador francês Didier Deschamps também abordou o assunto perante os jornalistas.

«Era uma vontade dele poder expressar-se. Atingiu dimensões significativas, ele ficou emocionado com o que se seguiu a essa atitude. Ele pediu-me desculpas, não é uma atitude para se ter naquele momento. O melhor é vir explicar-se com as suas palavras, em vez de fazer um comunicado à imprensa. Não é a melhor situação, mas ele continua disponível, como os outros jogadores, para amanhã», garantiu.

A França defronta a Escócia esta terça-feira, às 20h00, num encontro particular que será disputado no estádio do Lille.