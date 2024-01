João Félix viveu uma noite infeliz na vitória do Barcelona na Taça do Rei diante do modesto Barbastro (3-2). Foi com essa impressão que quem assistiu ao jogo ficou e os números atestam o que foi claro a olho nu.

Aliás, vale a pena recordar que logo que o português saiu, aos 72 minutos, o jornal Sport, de Barcelona, lançou nas redes sociais um desafio a pedir aos leitores para classificarem numa só palavra a noite de Félix... e o que se seguiu não foi bonito!



Ora voltando aos dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, os números mostram o que foi a prestação do internacional português, mas não exibem tudo: o avançado teve, antes de mais, um golo mal anulado, para depois cometer um erro no lance que originou o golo contrário, quando tentou evitar um lançamento lateral e mandou a bola... para canto, do qual nasceu o golo.

Por aqui já se percebe como de facto um jogo azarado.

Pior, no entanto, é o que vem a seguir. O português esteve em campo 72 minutos e ganhou apenas um (!) dos sete duelos que disputou no chão, tendo também ganhado apenas um dos dois duelos que teve no ar. Para além disso, e mais grave ainda, tentou cinco vezes o drible sobre advesários, falhando todos eles, e perdeu quinze vezes a bola.

Mesmo ao nível do passe, só acertou em 72 por cento dos que fez e nos sete remates à baliza só três acertaram entre os postes. Uma noite de facto para esquecer.