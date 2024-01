Depois de ter baixado fortemente o salário para assinar pelo Barcelona, tendo ficado a receber cerca de 400 mil euros por ano (no At. Madrid recebia, de acordo com a imprensa espanhola, oito milhões por ano), João Félix já viu o vencimento ser aumentado.

A revelação foi feita por Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, numa publicação na rede social X. «Lal Lga multiplicou por 10 a remuneração acordada entre João Félix e o FC Barcelona, por efeito de de Fair Play Financeiro», escreveu Tebas, numa longa explicação sobre a situação financeira do clube catalão.

Recorde-se que o Barcelona enfrenta fortes condicionamentos financeiros, o que obrigou João Félix a baixar muito o salário para poder ser inscrito na Liga Espanhola. Depois disso, e mediante vários movimentos do clube (entre os quais uma garantia pessoal dos dirigentes, no valor de 18,5 milhões de euros), o Barcelona ganhou alguma folga financeira, que permitiu o aumento de mil por cento no salário de Félix.

Mesmo assim, refira-se, o internacional português ainda cortou para metade o que recebia no At. Madrid.