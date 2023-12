O Barcelona teve este sábado um dia diferente: mais de cinco mil adeptos puderam ver o treino da equipa. E não foi gratuito: cada entrada custava três euros e cada pessoa só podia comprar quatro.

Os jogadores estiveram uma hora e meia no relvado do estádio Johan Cruyff, na cidade desportiva do clube.

Só faltaram os lesionados Pedri, Ter Stegen, Gavi e Marcos Alonso.

No final do treino, os jogadores lançaram 48 bolas para as bancadas e, antes de saírem para os balneários, distribuíram autógrafos.

João Félix foi o que dedicou mais tempo, sendo o último a abandonar o relvado.

O jogador português equipou-se com uma minicâmara para recolher imagens deste dia. O Barcelona divulgou apenas um pequeno excerto.