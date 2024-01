Marcos Llorente passou em revista vários temas da atualidade do Atlético de Madrid e comentou o momento de forma de João Félix no Barcelona.



«Félix vai explodir no Barça? Não faço ideia. Quem tem de responder é o seu treinador ou os seus colegas. Está claro que o João é um grande jogador, mas há que demonstrá-lo, não basta dizê-lo», disse, em declarações no programa «El Chiringuito», à margem da inauguração de um restaurante que abriu com Álex González, Griezmann, Miguel Ángel Silvestre e Paco Roncero.

«O futebol é muito lixado, digo sempre isso aos meus amigos. Há diferentes situações, há que adaptar-se a muitas coisas, e ou pressionas, pressionas e pressionas, ou no final não vingas», acrescentou ainda acerca de Félix.



O internacional português está na Catalunha por empréstimo dos colchoneros. Desde o início da época 2023/24, Félix leva sete golos e cinco assistências em 28 jogos