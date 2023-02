O treinador do Fulham, o português Marco Silva, deixou elogios ao compatriota e seu jogador João Palhinha, na sequência do empate desta sexta-feira na visita ao Chelsea (0-0) para a Premier League.

«O Palhinha tem sido enorme para nós. Estabeleceu-se muito bem. Eu sabia o que nós precisávamos naquela posição. De um jogador que cobre cada espaço, de um jogador que trabalha tanto sem bola. Há áreas nas quais ele precisa de adaptar-se, com bola, sabemos que ele vai fazê-lo», referiu, em declarações à Sky.

O médio ex-Sporting foi um dos melhores em campo no duelo inaugural da 22.ª jornada do principal campeonato inglês, que contou, do lado do Chelsea, com a estreia do ex-Benfica Enzo Fernández.