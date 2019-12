Falta pouco para janeiro, tempo de mercado e de definições para vários futebolistas, especialmente aqueles que ficam livres para negociar com outros clubes e que podem deixar os respetivos clubes a «custo zero». É quase uma tradição em todas as janelas de transferências.



O Maisfutebol fez um levantamento dos 20 craques que terminam contrato no próximo verão. Caro leitor, avisamos já que a lista é de luxo. Há um vencedor da Bola de Ouro e dois jogadores que jogam em Portugal.



Veja a lista, percorrendo a galeria associada ao artigo.