Um jogo da primeira divisão e outro do segundo escalão da Bielorrússia foram adiados, após vários jogadores de duas equipas estarem sob suspeita de infeção por covid-19, confirmou nesta segunda-feira o porta-voz da Federação Bielorrussa de Futebol.

Na Bielorrússia, um dos poucos países do mundo onde o futebol continuou a decorrer apesar da pandemia de covid-19, há suspeitas de infeções no FC Minsk, da primeira divisão, e no Arsenal Dzerzhinsk, da segunda, equipa onde joga o irmão de Aleksandr Hleb, Vyacheslav.

A equipa da capital, 13.º classificado da Liga, ia jogar com o Neman Grodno na sexta-feira, enquanto o Arsenal se batia com o Lokomotiv Gomel no sábado, mas ambas as partidas foram adiadas, explicou Alexander Aleinik.