O Elche e o Girona não saíram do nulo na primeira mão do decisivo play-off de acesso à Liga espanhola.



No próximo domingo, em Girona, será decidido quem acompanha Huesca e Cádiz na subida ao primeiro escalão.



Lembre-se que o Girona afastou o Almería de José Gomes na rona anterior enquanto o Elche bateu o Saragoça do português André Pereira.

Leganés, Maiorca e Espanyol de Barcelona foram as três equipas que desceram à II divisão.