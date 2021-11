A Suécia complicou esta quinta-feira as contas do primeiro lugar do grupo B da qualificação para o Mundial 2022, ao perder no terreno da Geórgia.

A seleção de Zlatan Ibrahimovic e companhia foi derrotada por 2-0 e pode perder a liderança da classificação, caso a Espanha vença a Grécia.

Khvicha Kvaratskhelia, prodígio de 20 anos que joga no Rubin Kazan (Rússia), marcou os dois golos do encontro, aos 61 e 78 minutos.

Na última jornada, a Suécia joga em casa da Espanha. Independentemente do resultado dos espanhóis esta noite, já sabe que não pode perder esse encontro caso queira conseguir a qualificação direta para o Mundial 2022.