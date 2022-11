Jorge Jesus já conquistou o carinho de alguns dos jogadores do Fenerbahçe. Enner Valencia, que tem sido um dos mais importantes na equipa do técnico português e já leva 15 golos na época, deu uma demonstração de respeito pelo treinador, ao despedir-se do mesmo antes da viagem para se juntar à seleção.

Após a derrota deste sábado (2-1, na receção ao Giresunspor), Valencia entrou na sala de imprensa onde Jesus falava aos jornalistas e deu um abraço ao técnico luso, que fez questão de explicar em bom português: «Campeonato do Mundo no Qatar! Parabéns.»

Valencia vai agora juntar-se à seleção do Equador, adversário do Qatar no jogo de abertura do Mundial 2022, no próximo domingo.

O abraço de Valencia a Jesus: