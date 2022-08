O treinador da Roma, José Mourinho, mostrou-se contente com a prestação de Paulo Dybala na vitória por 3-0 ante o Monza, recordando o que já tinha dito ao argentino no passado e deixando também uma dica ao selecionador da Argentina, Lionel Scaloni.

«No ano passado, contra a Juventus, no Olímpico, eu disse ao Dybala: “És um bom menino”. Joga com e para a equipa. Neste momento, mesmo na fase defensiva, dá uma grande ajuda. Quando saiu disse-me: “Mister, mais alguns minutos e eu teria feito o terceiro [golo]” e eu disse: “Falta contra a Udinese”», partilhou Mourinho, em declarações à DAZN, após o encontro.

«Talvez Scaloni tenha algumas garrafas de vinho para celebrar connosco este jogador», afirmou, em alusão à evolução de Dybala na Roma, com vista ao Mundial 2022, no Qatar, no final deste ano civil.