José Mourinho esteve no Autódromo Internacional do Algarve para assistir ao Grande Prémio de Portugal em MotoGP e abordou vários temas como o seu futuro, a relação com Tiago Pinto ou a saída da Roma.



O treinador português recusou abordar a entrevista do ex-diretor desportivo dos giallorossi e assumiu que os dois não voltarão a trabalhar juntos, dando a entender que a relação não terminou da melhor forma.



«A minha saída da Roma não tem nada de atribulado. É difícil compreender como é que um treinador que chega a duas finais europeias seguidas sai, é a única coisa de estranho nisto tudo», começou por dizer, aos microfones da Sport TV.



«Entrevistas do senhor Tiago Pinto, honestamente, não perco um segundo nem a ler ou a ouvir, não me interessam absolutamente nada. O que diz, pensa ou vende, diz-me pouco, para não dizer nada. Não tenho o mínimo interesse. Se vai voltar a trabalhar comigo? Não, seguramente que não. Opções. Às vezes coisas levam a pensar que é possível, mas neste caso não é possível», acrescentou ainda.