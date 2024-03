Além de ter falado do futuro, José Mourinho antecipou o Grande Prémio de Portugal de MotoGP e considerou que «já seria fantástico» se Miguel Oliveira (Aprilia) terminasse o pódio.



«Se ele fizesse pódio já seria fantástico mesmo. Obviamente, vou ter a bandeira de chegada. Teria muito mais prazer que fosse o Miguel do que qualquer um dos outros, com todo o respeito que tenho pelos outros, inclusive alguns são meus amigos», disse o treinador português aos jornalistas na chegada ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.



Ainda assim, o técnico português admitiu que recuperar tantos lugares na classificação será uma tarefa dura para o compatriota. «Acho que vai ser complicado. Milagres acontecem, mas não todos os dias», referiu.

O piloto natural de Almada, que foi o 12.º classificado na corrida sprint de sábado, parte da 15.º posição para a corrida principal (25 voltas), com o italiano Enea Bastianini (Ducati) a largar do primeiro lugar da grelha.

O Algarve recebe, pela quinta vez consecutiva, o GP de Portugal de MotoGP, que este ano é a segunda de 21 provas previstas, com a corrida da classe rainha do Mundial de Velocidade a iniciar-se pelas 14:00.