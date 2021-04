O médio Josip Misic, emprestado pelo Sporting ao Dínamo Zagreb, marcou esta quarta-feira um golaço decisivo no apuramento da sua equipa para a final da Taça da Croácia, na vitória por 4-1 sobre o Gorica, nas meias-finais da prova.

A equipa visitante adiantou-se aos três minutos com um golo de Spikic. Já na segunda parte, Misic fez o empate aos 47 minutos. No minuto seguinte, Keita foi expulso e deixou o Gorica com menos um e foi já no prolongamento, sem Misic em campo (substituído aos 88 minutos), que o Dínamo Zagreb confirmou o triunfo, com golos de Jakic (100m), Majer (110m) e Ademi (119m).

Na final, o adversário é o Istra Pula, onde joga o ex-Sporting João Silva.

O golo de Misic: