O Celtic recebeu e venceu o St. Mirren, por 4-0, esta sexta-feira, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga da Escócia.

Liel Abada abriu o marcador aos 15 minutos e Kyogo Furuhashi aumentou para 2-0 ao minuto 35, para o resultado registado ao intervalo.

Na segunda parte, ao minuto 53, o português Jota, que foi titular, assistiu Furuhashi para o 3-0. O 4-0 final teve a assinatura de David Turnbullm ao minuto 86.

Com este resultado, o Celtic segue líder, com 61 pontos em 22 jornadas (só perdeu cinco pontos possíveis até ao momento). Tem mais nove pontos do que o vice-líder Rangers e mais 23 do que o Hearts, terceiro classificado.