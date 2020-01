O futebolista colombiano Juan Quintero afirmou que o diagnóstico de arritmia cardíaca na quinta-feira pode ter sido devido a «tosse e stress» e descartou a possibilidade de problema cardíaco, nas palavras proferidas na madrugada deste domingo, ao juntar-se à pré-época do River Plate, em San Martín de los Andes.

«Não foi arritmia, cheguei com tosse e stress. Estava um pouco constipado, com um pouco de febre e pode ter sido por isso», afirmou o jogador de 26 anos, que já passou pelo FC Porto, aos jornalistas, à chegada ao hotel que acolhe a equipa argentina.

Quintero juntou-se à comitiva do vice-campeão da Libertadores com um dia de atraso, após um susto a meio da semana detetado num primeiro exame para aferir um estado de cansaço fora do comum. No segundo exame, que avaliou por 24 horas a frequência cardíaca, não foi apurado qualquer problema.

O River cumpre um estágio até sexta-feira, véspera da viagem para Maldonado, onde disputa um jogo particular ante us uruguaios do Nacional.