Jules Koundé juntou-se ao coro de críticas relacionadas com o excesso de jogos nas competições profissionais, considerando que os riscos para os futebolistas estão a tornar-se insuportáveis.

«Há demasiado jogos. O ritmo está cada vez mais intenso, com cada vez mais lesões. O ritmo está cada vez mais perigoso e dessa forma há cada vez mais lesões sérias», diz o defesa do Barcelona.

O internacional francês recuperou recentemente de uma lesão e mostra-se preocupado com o cenário atual: «O que me incomoda é que, quando dizemos isto, as pessoas respondem que antigamente já era assim. Mesmo que isso seja verdade, não quer dizer que as coisas estivessem certas dessa forma.»

Rafael Leão, avançado português do AC Milan, partilhou as declarações de Koundé ao programa Clique TV, do Canal+, em concordância com a crítica.