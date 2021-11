O tema continua a ser tabu no futebol profissional. Em muitas latitudes, ser homossexual é incompatível com a entrada num balneário, seja qual for o desporto. Um anacronismo que se esbate com testemunhos como o de Josh Cavallo, um talento australiano que assumiu ser gay.



Jurgen Klopp, treinador do grande Liverpool, foi confrontado com as palavras de Cavallo e elogiou-lhe a «coragem», acrescentando que não devia ser necessário um ato deste tipo.



«O problema é isto ser uma grande história. Não devia ser, porque ser gay é ser normal. É como eu ser hetero. O Josh devia apenas estar feliz a viver a vida privada dele», disse o treinador do Liverpool.



«Posso garantir que em 30 anos no futebol isso [ser homossexual] nunca foi um problema. O problema não está no círculo privado das equipas, é mais abrangente. Todos temos de trabalhar para que isto deixe de ser uma questão sensível.»



«Só posso desejar o melhor ao Josh», concluiu o alemão. «Ele parece ser um rapaz inteligente e forte. Agradeço-lhe o que fez porque nos pôs a falar sobre isso. Obrigado, Josh.»