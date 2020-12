O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou esta terça-feira estar impressionado com o trabalho de José Mourinho à frente do Tottenham, adversário desta quarta-feira na luta pela liderança isolada da Premier League inglesa.

«Ele mostrou dotes de recuperação – se não foi uma recuperação, não sei o que foi. Muito, muito impressionante o que ele fez agora no Tottenham», referiu, em conferência de imprensa de antevisão, continuando o elogio.

«A forma como eles jogam é muito boa. Ele [Mourinho] tornou-os numa máquina de resultados. Eles têm resultados, boas exibições. Se não estão no seu melhor, vencem na mesma. Defendem coletivamente e todas essas coisas. Impressionante», concluiu.

O Liverpool e o Tottenham defrontam-se em Anfield a partir das 20 horas de quarta-feira, em jogo da 13.ª jornada. Ambos os clubes têm 25 pontos, mais um que o Leicester, que é terceiro classificado, com 24 pontos. Perto estão também o Southampton e o Chelsea, com 23 e 22 pontos, respetivamente. Há um Wolverhampton-Chelsea esta tarde e, na quarta-feira, antes do duelo em Anfield, um Arsenal-Southampton e um Leicester-Everton, ambos às 18 horas.