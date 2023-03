O antigo internacional francês Just Fontaine morreu esta quarta-feira, aos 86 anos.

O ex-avançado nasceu em Marraquexe e iniciou a carreira no USM Casablanca, mas notabilizou-se ao serviço do Stade Reims, clube com o qual conquistou quatro campeonatos franceses entre 1956 e 1962, e ainda com a camisola da seleção gaulesa, ao apontar 30 golos em 21 jogos.

Na estreia dos Les Bleus em Mundiais, em 1958, na Suécia, chegou às meias-finais e apontou 13 golos em apenas seis jogos, o máximo de tentos numa fase final de Campeonatos do Mundo.

De resto, Fontaine ainda é o quarto melhor marcador de Mundiais, com o mesmo número de golos de Lionel Messi e apenas atrás de Miroslav Klose (16 golos em quatro edições), Gerd Müller (14 golos em duas participações) e Ronaldo Fenómeno (14 golos em dois torneios).

Devido a uma lesão grave, pendurou as chuteiras de forma prematura, aos 28 anos.

Seguiu-se a carreira de treinador ao comando da seleção francesa, do Luçon FC, do Paris Saint-Germain, Toulouse e Marrocos.