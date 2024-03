O pai de Neymar pronunciou-se nas redes sociais sobre a alegada intenção de pagar a fiança de um milhão de euros de Dani Alves e garantiu que, desta vez, não vai ajudar o internacional brasileiro.

Neymar da Silva reconheceu que já ajudou Dani Alves, contudo, as circunstâncias agora são diferentes, isto porque a justiça espanhola, entretanto, já condenou o lateral-direito por agressão sexual a uma jovem numa discoteca em Barcelona.

«Como é do conhecimento de todos, num primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, numa situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão a especular e a tentar associar o meu nome e do meu filho a um assunto que já não nos compete», escreveu o pai de Neymar, tendo colocado um «ponto final» no assunto.

Recorde-se que, na passada terça-feira, o Tribunal de Barcelona aceitou que Dani Alves saísse em liberdade condicional mediante o pagamento de fiança de um milhão de euros. Até ao momento, o internacional brasileiro ainda não reuniu o dinheiro e continua detido.