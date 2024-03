A cumprir uma pena de prisão efetiva de quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem numa discoteca em Barcelona, Dani pediu esta terça-feira que lhe fosse concedida a liberdade provisória.

«Não vou fugir, acredito na justiça», disse, citado na imprensa espanhola, o ex-futebolista brasileiro, que falou através de videoconferência, garantindo também que até à resolução do processo ficaria em Espanha e, mais concretamente, em Barcelona.

Inés Guardiola, advogada de Dani Alves, alegou que no recurso que o pagamento de uma indemnização de 150 mil euros que constou da condenação no mês passado servia como atenuante para reduzir a pena do ex-jogador de 40 anos.

Durante o período de detenção de Dani Alves, foram feitas diversas tentativas para que o jogador aguardasse julgamento em libertade, mas o Ministério Público espanhol foi sempre contra a ideia por considerar que havia um elevado risco de fuga.