Luciano Spalletti, selecionador italiano, já tinha proibido os jogadores de levarem PlayStation para os estágios da seleção e em conferência de imprensa voltou a dar a sua opinião sobre o tema. O treinador, de 65 anos, revelou que houve futebolistas que não dormiram antes do jogo com a Ucrânia, o último encontro da qualificação para o Euro 2024.

«Vocês não se preocupam com a PlayStation? Até já se fizeram programas de televisão sobre isso, incluindo com ex-jogadores. Consideram certo que profissionais que vestem a camisola de Itália não durmam na véspera de um encontro para jogar videojogos e que depois não deem o seu melhor em campo? Pode-se avaliar o nível do jogador não apenas pelas duas horas que ele passa no relvado, mas também pelas restantes 22. Não quero saber o que fazem, desde que a partir de certa hora vão dormir. Alguns jogadores estiveram acordados até tarde antes do jogo com a Ucrânia e isso, do meu ponto de vista, não é bom, disse.

Spalletti explicou, depois, como tudo vai decorrer durante o Euro 2024.

«Vamos fazer uma sala de jogos, que toda a gente pode usar, porque é importante ocupar os tempos livres e manterem-se juntos. No entanto, depois da meia-noite e meia toda a gente tem de ir para o quarto dormir. Não gosto quando as coisas se tornam um vício. Não pode afetar a tua profissão. Quem quiser perder tempo não deve vir à seleção, até porque não têm contrato connosco.», concluiu.

A seleção italiana vai realizar dois jogos de preparação nos Estados Unidos, na quinta-feira com a Venezuela e no domingo com o Equador.