Depois de uma primeira tentativa, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, voltou a defender a necessidade de criar uma Superliga Europeia, menos de um ano depois da tentativa falha de fundar a competição.



«O futebol europeu precisa desesperadamente de uma reforma. O compromisso não é uma escolha neste momento, precisamos de reformas profundas. Um corpo monopolista é capaz de liderar um negócio como o futebol? Penso que não», começou por dizer durante o «Business of Football Summit», evento organizado pelo jornal «Financial Times», em Londres.



«A Superliga não falhou. A UEFA sabia que, como presidente da Juventus, estava a trabalhar em algo desse género. Foi um trabalho coletivo de 12 clubes e não apenas de uma pessoa. Esses clubes assinaram um contrato com 120 páginas e 11 deles ainda estão vinculados. O futebol europeu precisa desesperadamente de reformas», acrescentou.



Questionado sobre onde vê a Vecchia Signora daqui a cinco anos, o dirigente respondeu de forma curta e direta: «Vejo a Juventus a disputar a maior competições de clubes do mundo.»



Lembre-se que esta quinta-feira o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, criticou os criadores da Superliga, em declarações no mesmo evento.



Dias após o anúncio da criação da nova competição, quase todos os clubes mudaram de ideias em parte devido à contestação dos adeptos. Apenas Barcelona e Real Madrid não formalizaram a desistência da competição.