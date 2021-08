O Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu este sábado o Karagumruk por 1-0. O único golo do jogo foi marcado por Alex Teixeira, reforço do Besiktas para esta época, depois de várias épocas no Shakhtar Donestk e, a seguir, nos chineses do Jiangsu Suning.



Salih Ulcan foi expulso aos 48 minutos e obrigou o Besiktas a jogar toda a segunda parte reduzido a dez unidades. Souza, antigo médio do FC Porto, foi um dos titulares na equipa do Besiktas, como pode confirmar na FICHA DE JOGO.



O Besiktas lidera a liga turca com o Konyaspor, mas pode ser ultrapassado já este domingo pelo Fenerbache, de Vítor Pereira, pelo Trabzonspor e pelo Galatasaray.