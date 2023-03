O condado de Los Angeles vai ter de pagar à família de Kobe Bryant 28,85 milhões de dólares (cerca de 27 milhões de euros), no âmbito do processo contra os agentes e bombeiros que acorreram ao local e partilharam fotografias do acidente de helicóptero, que aconteceu em janeiro de 2020 e vitimou o antigo basquetebolista, a filha Gianna e sete outras pessoas.

«O dia de hoje marca o fim, com êxito, da valente batalha da senhora Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nesta conduta grotesca. Lutou pelo seu marido, pela sua filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o semelhante desrespeito», disse Luis Li, advogado de Vanessa Bryant, em comunicado.

Já Mira Hashmall, a advogada que representou o condado de Los Angeles, afirmou ao LA Times que o acordo foi «justo e razoável».

Recorde-se que Vanessa Bryant tinha processado o condado depois de agentes policiais e membros do corpo de bombeiros terem feito cópias e partilhado imagens do acidente fora do âmbito da investigação. As fotografias terão sido, até, partilhadas num bar.