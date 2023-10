Contratado no último verão pelo Real Madrid, por empréstimo do Espanhol de Barcelona, Joselu confessou que «houve momentos» em que acreditou que iria ser companheiro de Kilyan Mbappé nos merengues.

«Houve momentos no balneário em que parecia que ele estava muito perto, depois houve dias em que parecia que ele não iria vir. No balneário fala-se de tudo. Nunca se sabe a verdade, porque não se sabe o que se fala entre os clubes. Mas houve momentos em que parecia que isso iria acontecer», assumiu em entrevista ao Relevo.

O avançado espanhol abordou ainda a rápida adaptação de Jude Bellingham ao Real Madrid: em 10 jogos, o internacional inglês leva uma dezena de golos e três assistências.

«Bellingham é um jogador que tem muito para crescer porque nasceu para jogar no Real Madrid. Ele está a dar-nos algo diferente do que é um médio-centro. É um jogador que encaixou tanto dentro como fora do balneário, é muito querido pelos adeptos e por nós, pelo seu jeito de ser. É um jogador que vai apresentar números muito bons e entrar para a história do Real Madrid», sublinhou.

«Ele é um menino muito humilde, que tenta conversar com todos. Eu comunico muito com ele porque falo inglês. Tento socializar muito com ele. É um menino muito trabalhador, tem 20 anos mas parece ter 30. Tem uma maturidade e um know-how incríveis», completou.