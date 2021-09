O Betis foi ao terreno do Osasuna vencer por 1-3, em encontro da sexta jornada da Liga espanhola. Hermoso adiantou os forasteiros aos 21 minutos, antes do empate de Kike García aos 39’. Aos 80’, Juanmi devolveu a vantagem ao Betis, antes de Willian José, a passe do recém-entrado William Carvalho, estabelecer o resultado final, aos 90+3’.

Com este resultado, o Betis passa a ocupar a sétima posição, com nove pontos. O Osasuna, por seu turno, é décimo, com oito.

Com Luís Maximiano e Domingos Duarte a titulares, o Granada perdeu em casa frente à Real Sociedad. Os visitados até foram os primeiros a marcar, por Germán Sánchez, aos 9 minutos, mas a equipa basca deu a volta por Elustondo (52’) e Merino (60’). Luis Milla ainda restabeleceu a igualdade no marcador, com um penálti aos 70 minutos, mas o bis de Elustondo deu a vitória à equipa de Donostia.

Na tabela classificativa, o Granada está abaixo da linha de água, com apenas três pontos. O ‘txuri-urdin’ continuam o seu grande arranque de campeonato, e assumem o terceiro posto da Liga Espanhola, com 13 pontos.