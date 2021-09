Num jogo com quatro portugueses de início (Luís Maximiano e Domingos Duarte no Granada e Rui Silva e William Carvalho no Betis), a equipa de Sevilha regressou a casa com os três pontos.

O ex-Sporting Luís Maximiano estrou-se na baliza do Granada frente a um Betis que teve William Carvalho pela primeira vez entre as opções iniciais em 2021/22.

E acabou por ser o segundo a sair mais feliz do duelo andaluz. Com um grande golo, Rodri inaugurou o marcador para o Betis em cima do intervalo.

Aos 66m, Luis Suárez empatou para o Granada, mas a um minuto dos 90 Sergio Canales, com mais um grande golo, fez o 2-1 final a favor do Betis, que vence pela primeira vez nesta edição da Liga e chega aos cinco pontos em quatro jogos, descolando do Granada, que continua sem ganhar.

Também esta segunda-feira, Florentino Luís viu do banco o Getafe perder em casa por 1-0 com o Elche. Lucas Pérez (69m) anotou o único golo deste jogo da 4.ª jornada da Liga espanhola, que é liderada ex-aequo por Real Madrid, Valência e Atlético Madrid.