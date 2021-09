O Everton suou, mas bateu o Burnley e colou-se a Liverpool, Chelsea e Manchester United na liderança da Premier League.



No jogo que marcou o fecho da quarta jornada da Liga inglesa, os «clarets» desbloquearam o marcador aos 53 minutos. Ben Mee aproveitou o erro de Mina e cabeceou para o 0-1.



A vantagem dos forasteiros durou sete minutos, altura em que Keane igualou a contenda. André Gomes entrou no minuto seguinte e foi já com o internacional português em campo que os toffees conseguiram a reviravolta no marcador. Andros Townsend dominou, progrediu para o corredor central e assinou um golaço. No minuto seguinte, Gray fez o 3-1 e deu o triunfo à equipa de Rafa Benítez.



Enquanto o Everton faz parte do quarteto que partilha a liderança, o Burnley ocupa o 18.º lugar com apenas um ponto.



O golo de Townsend: