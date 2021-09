O Chelsea continua colado ao Manchester United no topo da classificação da Premier League depois deste sábado ter respondido à goleada da equipa de Old Trafford ao Newcastle (4-1) com um triunfo categórico sobre o Aston Villa (3-0) em Stamford Bridge.

Romelu Lukaku abriu o marcador, aos 15 minutos, a passe de Mateo Kovacic, naquele que foi o único golo na primeira parte, mas o croata voltou a estar em evidência, logo a abrir a segunda parte, com o segundo golo dos Blues.

O triunfo do Chelsea acabou por ficar confirmado, já em tempo de compensação, com um segundo golo de Lukaku, desta vez com assistência de Azpilicueta.

Com este triunfo, o Chelsea passa a contar com 10 pontos, tantos como o Manchester United, mais um do que o Manchester City, Brighton e Tottenham.