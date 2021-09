A Liga francesa de futebol (LFP) fez saber esta quarta-feira que «não tolera lições sobre controlo financeiro» por parte do presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, que denunciou, ontem, a violação do ‘fair play’ financeiro pelo PSG.

«Não temos lições a aprender sobre controlo financeiro dos clubes. O que é incontestável é que a LFP foi um 'motor' na Europa com a criação do DNCG, que ainda hoje é um modelo de regulação que funciona e é reconhecido por todos», referiu a entidade em comunicado.

«A LFP não quer ser uma espécie de ‘muleta’ para o senhor Tebas, nem servir para ocultar os problemas internos que o futebol profissional espanhol vive atualmente», adicionou.

Tebas declarou na terça-feira que há «dados objetivos não sustentáveis» no projeto do PSG, que é controlado por um fundo de investimento do Qatar.

«Gastam 500 milhões de euros em salários. Com as perdas devidas à covid-19 e a diminuição das receitas televisivas em França, isso é insustentável», afirmou o dirigente espanhol.