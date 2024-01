Maurizio Sarri considerou que a Lazio foi superior à Roma e mereceu a passagem às meias-finais da Taça de Itália.

«Sofremos muito pouco. Excluindo nos descontos, zero oportunidades de golo para a Roma», afirmou o técnico italiano em conferência de imprensa.

Sarri comentou ainda as palavras de José Mourinho, que após o jogo criticou a arbitragem, sobretudo pelo penálti assinalado que deu o golo da vitória da Lazio.

«O penálti é claro, aliás, [Daniele] Orsato teve oito segundo no VAR e percebeu imediatamente. Mourinho disse que era um penálti moderno? As palavras dele não me afetam», atirou.