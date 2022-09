A Lazio venceu em casa o Verona (2-0) no último domingo, mas o jogo ainda dá que falar. Maurizio Sarri não gostou do comportamento do conjunto forasteiro e, aos 73 minutos, quando Luis Alberto sofreu uma falta, mostrou mesmo o dedo do meio a um elemento do banco.

O gesto foi dirigido a Francesco Marroccu, diretor do Verona, mas no final do encontro tudo ficou resolvido.

«Tive a sensação de que ele me disse: 'senta-te'», disse Sarri no pós-jogo. «Esclarecemos tudo e rimo-nos. Eu conheço-o há muitos anos, ele disse 'acalma-te' e não 'senta-te'.»

Contudo, segundo adianta esta terça-feira a Gazzetta dello Sport, Sarri não vai escapar a uma multa de quatro mil euros.

Com 11 pontos, a Lazio é sétima classificada do campeonato italiano.