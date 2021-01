Sem Harry Kane, a história complicou-se. Também não havia Reguilón, Dele Alli e Lo Celso. E também não houve inspiração e raça para responder à derrota caseira com o Liverpool.

O Tottenham saiu derrotado este domingo do Amex, por 1-0, naquela que foi a primeira vitória caseira do Brighton na Premier League, ao 11.º jogo, após seis empates e quatro derrotas.

Um golo de Leandro Trossard, aos 17 minutos, fez a diferença num jogo em que a equipa comandada por Graham Potter foi globalmente superior e justificou o triunfo pelo sentido ofensivo e pela vontade demonstrada em campo.

O Brighton teve menos posse de bola, mas rematou mais, atacou mais e teve mais livres e cantos. Foi mais pragmático e objetivo. E isso fez-se sentir ante um Tottenham que sofreu a segunda derrota seguida, numa exibição débil: Son pouco se viu – só fez um remate aos 74 minutos – e Gareth Bale também não esteve nos seus dias.

Depois de uma primeira parte em que Pascal Gross ficou perto de abrir o marcador num remate ao poste aos três minutos, foi o mesmo Gross a assistir Trossard para o 1-0, num remate na área. E o 2-0 esteve sempre mais perto.

A sentir uma pálida exibição, Mourinho foi ao banco ao intervalo buscar Carlos Vinícius. Tirou um central, Sánchez. E o brasileiro cedido pelo Benfica deu outra vida ofensiva à equipa, colocando à prova o guardião Robert Sánchez por duas vezes, aos 53 e 75 minutos (vídeo na peça).

A verdade é que o Brighton conseguiu gerir a vantagem e estar quase sempre perto de aumentá-la, num triunfo que vale o terceiro jogo seguido a pontuar (duas vitórias e um empate) e margem à condição de sete pontos para a zona de descida, com 21 pontos no 17.º lugar: o Fulham é 18.º com 14 pontos, mas menos um jogo.

Já o Tottenham vê-se apanhado com 33 pontos no sexto lugar pelo Chelsea, que este domingo venceu o Burnley. E Everton (33 pontos, menos dois jogos) e Aston Villa (32 pontos, menos dois jogos) ficam assim com a equipa de Mourinho à mercê na tabela. Vida difícil para os lados dos spurs.