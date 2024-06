O treinador do Leipzig renovou contrato com o clube alemão até 2026. O técnico natural de Leipzig tinha um vínculo até 2025.

O treinador, de 47 anos, é o treinador principal da equipa desde setembro de 2022 e ganhou dois títulos com o clube - a Taça alemã e a Supertaça, em 2023.

«Estou contente por continuarmos juntos. Sou daqui e sinto-me em casa na cidade e na região. É muito divertido estar com os meus rapazes, com a equipa, com todos os funcionários do clube e, claro, com os nossos adeptos», disse o técnico, em declarações ao site do Leipzig.

«Desde que comecei a trabalhar no Leipzig, defendemos juntos a Taça alemã e ganhámos a Supertaça. O clube está a trabalhar nos bastidores para voltar a formar uma equipa forte. Sentimos que há mais para fazer e queremos sempre mais. Somos ambiciosos, continuamos ambiciosos e estamos a olhar para o futuro juntos», completou.