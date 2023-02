Apesar de ter deixado fugir a vantagem e permitido o empate (1-1) no reduto do Leipzig, Pep Guardiola garantiu que ficou «feliz com o jogo todo e não apenas com a primeira parte» do Manchester City.

«O que é que esperavam? Estávamos a jogar um amigável aqui? Quantos jogos viram do Leipzig? Quantos jogos? As pessoas esperavam que viéssemos ganhar aqui 5-0? Esta não é a realidade», disse aos microfones da BT Sports.

«É uma competição onde, na fase de grupos, muitas equipas importantes ficam de fora. É difícil. Sabíamos disso. Quatro jogos em 10 dias. Um jogo fora, a viagem… Somos uma boa equipa que faz muito, muito bem as coisas. Se as pessoas esperam que cheguemos aqui e ganhemos 4-0, lamento, não podemos fazer isso», reforçou.

O técnico dos citizens explicou ainda porque é que a equipa teve dificuldades em parar os germânicos após o intervalo.

«Eles deram um passo em frente, pressionaram alto, tivemos mais problemas para construir. Mas depois do golo que sofremos, voltámos e fizemos uma boa reta final de 15 ou 20 minutos. Tivemos boas chances e decidimos em Manchester», rematou.