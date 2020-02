O treinador do Nápoles, Gennaro Gattuso, atribuiu responsabilidades ao internacional português Mário Rui pelo golo sofrido pelo Nápoles no empate a uma bola ante o Barcelona, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Eles [Barcelona] só nos fizeram cócegas até ao golo, não remataram e fica a sensação que podiam estar um dia inteiro no nosso meio-campo sem marcarem. Mas pagámos por um único erro. O golo [Barcelona] foi por causa de um erro do Mário Rui, que quebrou a linha defensiva, ficámos para trás e o Griezmann marcou», disse Gattuso, citado pela imprensa italiana.

Apesar do empate, o técnico da formação napolitana mantém a esperança no apuramento: «O Barcelona é uma ótima equipa, mas terão duas ausências importantes [Busquets e Vidal] e está tudo em aberto. Se jogarmos com cuidado, teremos as nossas chances, somos uma equipa forte», acrescentou.