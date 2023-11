O Liverpool tinha vencido os três jogos anteriores no Grupo E da Liga Europa. Em caso de novo triunfo sobre o Toulouse, garantiria, desde logo, o apuramento para a fase a eliminar e quase a primeira posição.

Jurgen Klopp apresentou uma equipa ‘alternativa’, dando descanso aos habituais titulares. Em relação ao último onze que jogou na Premier League, apenas o argentino Mac Allister manteve a presença, no meio-campo. Luis Díaz jogou de início, no dia em que o pai foi libertado.

A verdade é que o Toulouse, que tinha perdido por 5-1 em Anfield Road há duas semanas, foi superior e estragou os planos à equipa inglesa. Pressionando alto, jogando com garra e dinâmica, sufocou o Liverpool.

Aos 36 minutos, Donnum roubou a bola a um apático Tsimikas e só parou depois de bater Kelleher.

Insatisfeito, Klopp fez três alterações ao intervalo, lançando Alexander-Arnold, Szoboszlai e Salah, à procura de outra realidade.

De nada valeu: o Toulouse continuou melhor e Dallinga aumentou para 2-0 aos 58 minutos. E a equipa francesa teve mais dois golos anulados!

Darwin Nuñez e Diogo Jota também foram lançados no jogo. Assim que o uruguaio entrou, Cásseres fez um autogolo que parecia relançar o Liverpool. Foi pura ilusão, já que, pouco depois, surgiu o 3-1, marcado por Magri.

Diogo Jota só entrou aos 81 minutos; aos 89 abriu caminho para o segundo golo dos ‘reds’. Nada que impedisse a derrota, apesar da tradição: o Liverpool nunca tinha perdido um jogo no qual o internacional português marcasse - eram 32 vitórias e seis empates. Até agora.

Foram anunciados sete minutos de compensação. Mesmo a esgotar esse tempo, o Liverpool celebrou o empate. O desalento francês durou pouco, já que o VAR anulou o lance por falta de Mac Allister no início da jogada.

Apesar de ser 14º na liga francesa e de só ter, até hoje, três vitórias em 14 jogos – a última, a 5 de outubro, frente ao Lask Linz, nesta competição - o Toulouse bateu mesmo o Liverpool e ficou mais perto do apuramento. A formação de Jurgen Klopp adiou a qualificação.

Os franceses são segundos com sete pontos, menos dois do que os britânicos. Em terceiro estão os belgas do Union St. Gilloise, que perderam na Áustria com o Lask Linz no outro jogo do grupo (3-0) e mantêm os quatros pontos. Horvath, Talovierov e Zulj fizeram os golos.

Os austríacos somaram os primeiros pontos na prova e seguem na última posição.