O Liverpool goleou, esta quinta-feira, o Toulouse por 5-1, em Anfield, e continua com um registo perfeito no grupo E da Liga Europa.



Os «reds» precisaram apenas de nove minutos para quebrarem a resistência dos franceses. Uma grande jogada individual de Diogo Jota - arrancou do meio-campo, livrou-se de dois adversários e fez um túnel a outro -, abriu o marcador.



No entanto, o Toulouse reagiu de pronto e igualou a contenda por Dallinga cinco minutos depois. O Liverpool voltou a saltar para a frente à passagem da meia hora graças a um golo de Endo. Volvido seis minutos, Anfield respirou fundo quando Darwin, numa jogada de insistência, fez o 3-1.



Os ingleses controlaram o jogo na segunda parte. Apesar do ritmo mais baixo, a equipa de Klopp ainda marcou mais um golo. Deveria ter sido Darwin a marcar, mas o uruguaio ex-Benfica fez o mais difícil e atirou ao poste com a baliza escancarada. Valeu, porém, Gravenberch a emendar e a fazer o 4-1.



Salah entrou aos 70 minutos e ainda foi a tempo de fixar o 5-1 final com um remate na área ao ângulo da baliza à guarda de Restes.



No outro jogo deste grupo, Saint-Gilloise bateu o LASK Linz por 2-1 na Bélgica. Concluída a jornada, o Liverpool lidera o grupo E com nove pontos, seguido pelo Saint-Gilloise e Toulouse ambos com cinco. Já o LASK ainda não tem pontos.